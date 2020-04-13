В Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 63 случая COVID-19

Всего в Лавре уже более 90 случаев заражения коронавирусом

В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зарегистрировано еще 63 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в понедельник, 13 апреля.

"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения. Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заражения коронавирусом", – сказал Кличко.

По его словам, власти сегодня направят в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

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"Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания", - уточнил мэр.

Кроме того, сообщалось, что коронавирусом заразился наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанов. Отметим, что Ионинский монастырь расположен на территории Национального ботанического сада имени Гришко на Печерске. С ужесточением ограничительных мер ботсад был закрыт для посещений с 6 апреля.

Ранее Кличко заявлял, что не может запретить киевлянам посещать церкви на Пасху, однако призвал представителей всех конфессий проводить службы онлайн и максимально соблюдать карантин.

Также митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал верующих оставаться дома на Пасху:

Видео: facebook.com/epifaniy

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