В Киево-Печерской лавре зафиксировали новую вспышку COVID-19: заразились 17 человек

Всего за сутки в городе коронавирус подтвердился у 68 человек

В Киево-Печерской лавре продолжают массово заражаться люди – за минувшие сутки коронавирус там подтвердили у 17 человек. Всего же за сутки по городу зафиксировано 68 случаев COVID-19. Об этом в ходе брифинга 6 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, среди заразившихся за минувшие сутки трое медиков. Всего за время пандемии коронавирусом заразился уже 1651 человек.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому пять лет.

Реклама

"Семнадцать из всех случаев, подтвержденных за минувшие сутки, – в Киево-Печерской лавре", – сказал Кличко.

В больницы госпитализировали 24 пациента, другие находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев инфицирования, подтвержденных за минувшие сутки, в Печерском и Дарницком районах.

Реклама В тренде Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

За минувшие сутки также выздоровели восемь человек, всего выздоровевших в столице – 99 человек.

Мэр уточнил, что в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек, в том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое – подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – восемь детей.

Напомним, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 13 184 человек.

Реклама

Как ранее писали новости "Сегодня", карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама