Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киево-Печерской лавре зафиксировали новую вспышку COVID-19: заразились 17 человек

6 мая, 12:57

Наталья Руда

Всего за сутки в городе коронавирус подтвердился у 68 человек

В Киево-Печерской лавре продолжают массово заражаться люди – за минувшие сутки коронавирус там подтвердили у 17 человек. Всего же за сутки по городу зафиксировано 68 случаев COVID-19. Об этом в ходе брифинга 6 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, среди заразившихся за минувшие сутки трое медиков. Всего за время пандемии коронавирусом заразился уже 1651 человек.

Так, среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет и девочка четырех лет. И 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет и мальчик, которому пять лет.

Реклама

"Семнадцать из всех случаев, подтвержденных за минувшие сутки, – в Киево-Печерской лавре", – сказал Кличко.

В больницы госпитализировали 24 пациента, другие находятся на самоизоляции.

Больше всего случаев инфицирования, подтвержденных за минувшие сутки, в Печерском и Дарницком районах.

Реклама

В тренде
Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

За минувшие сутки также выздоровели восемь человек, всего выздоровевших в столице – 99 человек.

Мэр уточнил, что в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек, в том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Трое – подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них – восемь детей.

Напомним, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 13 184 человек.

Реклама

Как ранее писали новости "Сегодня", карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев киево-печерская лавра коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может посетить кладбище без огромного штрафаДругие новости
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетами
Первый день работы рынков: покупатели разметали овощи и шутили, что помогут продавцам с бронежилетамиУкраина
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человек
Коронавирус в Киеве: число погибших от COVID-19 выросло до 22 человекДругие новости
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная пара
Среди умерших от коронавируса в Киеве – семейная параДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...