В киевских аптеках дорожают маски

При этом повязки все так же трудно достать

В Киев становятся дефицитом мецинские маски. Журналисты новостей "Сегодня" побывали в столичных аптеках, чтобы узнать, легко ли купить этот товар.

"У нас люди как раз вчера последние забрали". "Можете ходить дальше спрашивать. Но у нас их нет", – отвечают нам в аптеках.

Лишь в одной из пяти аптек нам таки повезло. Медицинские повязки здесь есть. Но стоят почти в шесть раз дороже, чем раньше.

"Одна штука 14 грн. А было 2.50, да, было. Покупают сразу по 20 штук. Если людям нужно, то их не смущают такая цена", – говорят "Сегодня" в еще одной аптеке.

Ажиотаж на маски – не оправдан, уверяет главный санитарный врач страны.

"У меня нет маски. Маска предназначена для того, чтобы надевать уже на человека, у которого есть уже симптомы", – объясняет главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В тренде В Киеве здание посольства России забросали лаптями

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине обнаружен коронавирус.

Речь идет о мужчине, который приехал из Италии. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, комментируя информацию об этом, отметила, что ситуация полностью контролируется. Врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада.

"Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", – подчеркнула министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Также "Сегодня" писали о том, что подвижной состав общественного транспорта в Киеве моют дезинфицирующим раствором.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама