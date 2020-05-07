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В киевских парках зацвела сирень (фото)

7 мая, 04:57

Наталья Руда

Коммунальщики опубликовали фото цветущих кустов из парков "Победа", "Аврора", "Отрадный" и скверов

В Киеве с началом цветения сакур в парке Киотозацвела и сирень во многих столичных скверах.

Коммунальщики "Киевзеленстроя" опубликовали фото цветущих кустов из парков "Победа", "Аврора", "Отрадный", парка возле кинотеатра "Днепр" и сквера на Воскресенской.

"Пока ирландцы ищут на удачу четырехлистник клевера, украинцы верят, что счастье принесет цветок сирени с пятью лепестками – говорят, что его нужно съесть или засушить между страницами книги. Мы не знаем, насколько это действенно, и убеждены, что цветы – это настроение города. И сейчас настроение – сиреневое. Кусты сирени самых разнообразных цветов украшают каждый район столицы и уловить аромат, который раскрывается, когда они цветут, можно даже издалека", – говорится в подписи к фотографиям.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Новости "Сегодня" сообщали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны.

Ранее мы писали, что в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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Киев парки сирень

Источник: Сегодня

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