В киевском ботсаду на Печерске открылась выставка экзотических бабочек

В ботсаду можно увидеть, как бабочки питаются, рождаются и даже как ухаживают друг за другом

Фото: https://www.facebook.com/groups/1567068910266622/permalink/2018682948438547/?__tn__=CH-R.

На территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве открылась выставка живых тропических бабочек "Тропики за стеклом". Об этом сообщается в паблике мероприятия на Facebook.

"Вы сможете стать свидетелями интересных моментов жизни этих удивительных насекомых. В нашем "роддоме" они рождаются прямо на глазах у наших гостей. Можно увидеть как они питаются, как самцы ухаживают за самками, как самочки откладывают яйца, давая жизнь новому поколению этих волшебных существ. Экспозиция постоянно обновляется новыми видами бабочек", – говорится в сообщении.



















Ранее мы писали, что в ботсаду Гришко зацвели сакуры и миндаль.

Также отметим, что в прошлом году киевляне активно обсуждали аномальное большое количество бабочек, которые летали на улицах города. По словам горожан, очень много коричневых бабочек было в районе Дорогожичей, в Голосеево. Дети буквально бегали за ними по парку и ловили руками. Также много их было на пляжах озер в Пуще-Водице. Экологи связывают аномальное количество бабочек с глобальным изменением климата.

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