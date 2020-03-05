В киевском ботсаду открылась экспозиция роскошных азалий "антикварных" сортов

Также можно посмотреть на камелии и орхидеи

На территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве в экспозиционной оранжерее "Азалии и камелии" в начале марта посетителям предлагают посмотреть феерическое цветение азалий.

Как сообщает пресс-служба ботсада, речь идет о старых бельгийских и немецких сортах азалии второй половины XIX и начала XX века ("Adventsglockchen", "Concinna", "Apollo", "Leuchtfeuer", "Paul Schäeme"). Также В экспозиции достойное место занимают и сорта азалии, полученные в ботсаду- "Киевский вальс", "Героям Войны", "Аленький Цветочек", "Огонек", "Подолянка".

Также можно посмотреть и на цветение сортов камелии японской. Кроме того, цветение роскошных азалий и камелий совпадает с началом цветением орхидей – цимбидиумов в оранжерее "Орхидарий". Для массового посещения открыты также экспозиционные оранжереи "Тропики" с величественными жителями тропических лесов – филодендронами, монстерами и бромелиями. Экспозиция "Растения аридных областей Земного шара" представляет растения с различными приспособлениями к существованию в засушливых условиях, а в экспозиции "Плодовые растения" посетители воочию смогут увидеть, как растут цитрусовые, инжир, гранат, авокадо, мушмула.

"Большую купольную оранжерею", где экспонируются различные пальмы, фикусы, саговикы и араукарии, можно посетить только в составе группы, заранее заказав экскурсию.

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Оранжерейный комплекс открыт для посещения до 15 марта:

понедельник-пятница – с 10-00 до 16-00;

суббота-воскресенье – с 10-00 до 17-00.

Продажа билетов прекращается за 30 мин. до закрытия оранжерейного комплекса.

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Стоимость входного билета – 20 грн. (При наличии входного билета на территорию НБС).

Кроме того, также в ботсаду уже цветут сорта эрики травянистой и эрики дарлейенськои. Род Erica L., к которому относятся эти растения – родственный к роду Calluna Salisb. (Вереск). Также на участке "Времена года" готовятся к цветению рододендроны.

Напомним, на днях киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет.

Также смотрите в видео, какой арт-объект установили в центре Киева к 8 марта:

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