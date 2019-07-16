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В Киевском метро покажут выставку скульптур от пассажиров

16 июля, 16:15

Выставка откроется в октябре и продлится около месяца

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевском метрополитене откроется выставка скульптур от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Совместный проект "Free to create" ("Свободные творить") заработает осенью в арт-вестибюле станции "Золотые ворота". Экспозиция будет состоять из работ студентов школы "Скульптурный цех". Последний учит всех желающих искусству формы уже пять лет. Попробовать себя в скульптуре или рисунке может каждый, несмотря на возраст или профессию", – говорится в сообщении.

Все авторы проекта – пассажиры метро, а совместным проектом хотят показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне.

Сейчас представители "Скульптурного цеха" начинают отбор работ для экспозиции. Сама же выставка откроется в октябре и продлится около месяца.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжаются подготовительные работы к строительству нового участка зеленой линии метрополитена, который пройдет от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).


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Тег Киев, метро, выставка

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