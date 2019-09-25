В киевском парке появилась огромная скульптура медведя из травы (фото и видео)

Фото: КП по СЗН Днепровского района

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В парке Победа появилась огромная скульптура медведя из травы. Новый арт-объект сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района установили сегодня утром, 25 сентября.

"Нам удалось объединить людей, которые обожают парк Победа. Они согласились оплатить изготовление каркаса. И мы сделали гигантского медведя, чтобы дети могли по нему лазить, сидеть на руках, фотографироваться и делать селфи. Высота мишки 3,2 метра, ширина 3 метра. Каркас сделан из проволоки и обшит искусственным газоном. Его установили на одной из трех площадок парка. Кроме мишки из травы в парке появилась новая интерактивная детская площадка для детей. На ней можно прыгать, рисовать на досках. Там можно играть во все уличные игры из нашего детства", – рассказал "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

Также на мишку повяжут большой красный бант.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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