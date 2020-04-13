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В киевском парке появилась светящаяся писанка (видео)

13 апреля, 10:17

Наталья Руда

Арт-объект установили в парке "Наталка" на Оболони

В столичном парке "Наталка" коммунальщики установили писанку, которая светится ночью. Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой".

"Мы представляем наш новый символический арт-объект в парке "Наталка" – писанку. И не простую. Это писанка-вышивка. Днем кажется обычной, а вечером начинает светиться разными цветами, раскрывая сюжет – символы деревьев, зверей и птиц, как знак того, что все возрождается. И примером тому является парк "Наталка", который еще не так давно был пустым", – говорится в сообщении коммунальщиков на странице в Facebook.

Арт-объект будет украшать парк и после праздников.

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Напомним, в этом году Пасха в Украине будет проходить в условиях карантина из-за коронавируса. В частности, в столице запрещено гулять в парках и зонах отдыха, посещать общественные места без средств защиты. Нарушителям грозят штрафы от 17 тысяч гривен.

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В связи с карантином богослужения в храмах будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Также верующих призвали оставаться дома на Пасху:

Видео: facebook.com/epifaniy

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Киев Пасха писанка парк Наталка

Источник: Сегодня

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