В киевском парке появятся поля для мини-футбола

Для создания спортивных зон в парке «Спутник» ищут инвестора

Фото: realybiz.ru

На территории парка "Спутник" в Соломенском районе столицы обустроят спортивные площадки. Предполагается, что это будут поля для минифутбола. В гораднимистрации для реализации проекта планируют привлечь инвестора, сообщает КГГА.

Территория обустройство имеет ориентировочную площадь 0,25 га. Согласно передпроектнимы предложениями, площадь спортивных площадок составит 1848 кв. м.

Инвестор, которого выберут на открытом конкурсе, должен не позднее, чем через 9 месяцев с момента подписания инвестиционного договора завершить работы по обустройству объекта.

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Стройка полей для мини-футбола будет осуществляться без ущерба природным объектам, расположенным на территории парка "Спутник". Кроме того, инвестор должен обеспечить техническую возможность демонтажа всех конструкций без ущерба территории.

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