В киевском парке появился боксерский ринг (фото и видео)

Появление боксерской площадки должно привлечь молодежь к активному образу жизни

Фото: Kpuzn Shevchenko

В столичном парке "Каштановый гай" на улице Рижской установили боксерский ринг. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района на своей странице в Facebook.

"В рамках реализации общественного проекта № 287 "Спортивно-боксерская площадка в сквере на ул. Рижской", заказчиком которого выступило коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева, был установлен боксерский ринг с навесом и стойка для боксерских тренажеров (груш и мешков)", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что установка ринга должна привлечь молодежь к активному образу жизни.

Новая площадка пригодна как для тренировок, так и для полноценных занятий единоборствами.

Автор проекта – киевлянин Юлик Камышников.

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