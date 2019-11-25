В киевском сквере "поселят" черепах-габионов

Фото: КП СЗН в Днепровском районе

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В сквере на улице Ю. Шумского в Днепровском районе Киева до конца недели появится новый арт-объект в виде двух черепах-габионов.

"Сделаны черепахи из подручных материалов и наполнены камнем. На изготовление каждой у наших рабочих ушло по четыре дня. Два арт-объекта установим до конца недели в сквере на Шумского. Всего на территории Днепровского района должно появиться восемь таких черепах. Они будут установлены в разных парках района и горожане смогут сделать с ними замечательные селфи", – рассказал нам Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии. Местные жители ждали новую площадку в парке больше года. Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, новая площадка еще до конца не сделана.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

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