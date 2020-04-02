В Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом (видео)

Военные медики показали, как будут действовать, если к ним привезут инфицированного

В Вооруженных силах Украины, в которых сегодня зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом, готовятся к борьбе с COVID-19.

Киевский военный госпиталь готовится принимать больных. Там провели учения и показали, как будут действовать, если привезут инфицированного.

"Сегодня" наблюдали, как проходят учения. К военного госпиталю подъезжает скорая. В машине, по легенде, военный с подозрением на коронавирус.

"Это пациент, которого мы должны принимать сегодня. По легенде, его состояние средней степени тяжести. У него есть нарушение дыхания, одышка, повышенная температура", – объясняет генерал-майор медицинской службы ВСУ Анатолий Казнирчук.

Далее военные медики в защитных костюмах транспортируют "больного" в инфекционное отделение госпиталя.

Меряют давление и пульс. "Больного" раздевают, а его вещи помещают в специальный пакет, ведь на них может быть инфекция.

По легенде, военнослужащий находился в отпуске. Подхватил коронавирус от соседа, который вернулся из-за границы, где бушевала эпидемия.

В специальном боксе "больного" подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. К слову, врачи госпиталя уже прошли проверку боем. В отделении сейчас находится военный пенсионер, зараженный COVID-19. Правда, недавний тест уже свидетельствует о его выздоровлении.

"Пациент этот находится на лечении уже более двух недель, и буквально позавчера нами получен результат – отрицательный тест на коронавирусную инфекцию", – объясняет генерал-майор медицинской службы ВСУ Анатолий Казнирчук.

Мужчине сделают еще один тест. Если результат будет вновь негативным, пенсионера отправят домой на самоизоляцию.

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После первого этапа учения, когда поступившего псевдобольного перевели в бокс, скорую обработали специальным раствором – чтобы убить любые остатки "коронавирусной инфекции".

"С помощью реактивного двигателя этот аппарат превращает воду в мельчайшие частицы пара. С помощью этого и проходит дезинфекция", – демонстрирует работу специального оборудования военный санитар Андрей Шурубура.

После дезинфекции скорой санобработку должны пройти и сами врачи, контактировавших с больным. В специальной палатке военных обрабатывают спиртовым раствором.

"Они выходят в чистую зону – здесь должны быть емкости, в которые они бросают всю свою одежду. Таким образом, у нас персонал прошел полную дезинфекцию", – рассказывает врач-эпидемиолог ВСУ Инна Винничук.

Инна – военный эпидемиолог. Она еще никогда не работала в условиях эпидемии. Признается: волнение, опасения, конечно, есть. Но, несмотря на это, она готова к любому сценарию.

"Я не имею права волноваться, я должна четко выполнять свою задачу", – говорит Инна Винничук.

Киевский военный госпиталь в случае эпидемии коронавирусной инфекции среди военных готов принять 1100 пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что в Кабмине назвали условия принудительной проверки на COVID-19.

По состоянию на 10:00 2 апреля в стране официально подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 13 человек выздоровели, для 20 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 125 новых случаев.

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