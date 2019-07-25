В Киевском зоопарке для медведей увеличили вольер, а у ибисов и лемуров пополнение: фото

На днях в можно будет увидеть крупных попугаев, которые живут в зоопарке — это красный и синий ара, пара какаду

Киевский зоопарк.

Несмотря на масштабную реконструкцию, которая продолжается в Киевском зоопарке, здесь обустраивают новые вольеры для животных и радуются новорожденным питомцам, на которых уже могут посмотреть посетители.























Весь июль в зоопарке посвящен улучшению условий содержания зверья.

"За две недели наши сотрудники усовершенствовали три вольера (их площадь составляет 2400 кв. м), в котором содержаться медведи. Их в зоопарке 9 штук. В каждом из тех вольеров был свой электропастух — устройство, которое не позволяет животному выходить за пределы их территории. Мы поменяли эти устройства, и теперь вся площадь вольеров предназначена для экспонирования всех видов медведей", — рассказывает Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Сотрудники переделали систему перегона животных, а электропастух поставлен так, что медведь не может выйти из вольера.

Фото: Киевский зоопарк

Например, бурый медведь очень крупный и привык все ломать, карабкаться по деревьям и по стенам. "Пастух" сильно не бьет током животных, он их отпугивает, и они могут гулять по кругу, играть, искать разложенный корм. Кстати, в природе животные чувствуют электричество и ближе чем на метр к проводам не подходят. Мишки могут, как в природе, интенсивно проводить свой досуг в большом вольере.

Фото: Киевский зоопарк

С пятницы в летнем саду можно будет увидеть крупных попугаев, которые живут в зоопарке — это красный и синий ара, пара какаду. Птицы смогут погреться на солнце, наесться фруктов и подготовиться к зимовке.

Также подготовлена новая экспозиция, где можно увидеть венценосных журавлей.

В зоопарке похвастались и новыми малышами.

"У нас вылупилась пара красных ибисов. Пока они сидят вместе со своей мамой в гнезде. Еще родилась пара кошачьих лемуров. Чувствуют себя хорошо, много кушают и играют", — добавляет Трантин.

Фото: Киевский зоопарк

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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