В Киевском зоопарке для медведей увеличили вольер, а у ибисов и лемуров пополнение: фото
На днях в можно будет увидеть крупных попугаев, которые живут в зоопарке — это красный и синий ара, пара какаду
Несмотря на масштабную реконструкцию, которая продолжается в Киевском зоопарке, здесь обустраивают новые вольеры для животных и радуются новорожденным питомцам, на которых уже могут посмотреть посетители.
Весь июль в зоопарке посвящен улучшению условий содержания зверья.
"За две недели наши сотрудники усовершенствовали три вольера (их площадь составляет 2400 кв. м), в котором содержаться медведи. Их в зоопарке 9 штук. В каждом из тех вольеров был свой электропастух — устройство, которое не позволяет животному выходить за пределы их территории. Мы поменяли эти устройства, и теперь вся площадь вольеров предназначена для экспонирования всех видов медведей", — рассказывает Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.
Сотрудники переделали систему перегона животных, а электропастух поставлен так, что медведь не может выйти из вольера.
Например, бурый медведь очень крупный и привык все ломать, карабкаться по деревьям и по стенам. "Пастух" сильно не бьет током животных, он их отпугивает, и они могут гулять по кругу, играть, искать разложенный корм. Кстати, в природе животные чувствуют электричество и ближе чем на метр к проводам не подходят. Мишки могут, как в природе, интенсивно проводить свой досуг в большом вольере.
С пятницы в летнем саду можно будет увидеть крупных попугаев, которые живут в зоопарке — это красный и синий ара, пара какаду. Птицы смогут погреться на солнце, наесться фруктов и подготовиться к зимовке.
Также подготовлена новая экспозиция, где можно увидеть венценосных журавлей.
В зоопарке похвастались и новыми малышами.
"У нас вылупилась пара красных ибисов. Пока они сидят вместе со своей мамой в гнезде. Еще родилась пара кошачьих лемуров. Чувствуют себя хорошо, много кушают и играют", — добавляет Трантин.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов.
Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.
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