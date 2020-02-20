В Киевском зоопарке появилась пара удивительных животных (фото)

В Киевском зоопарке пополнение: тут появились новые питомцы – пара гуанаков, которых зовут Рикардо и Рахель. Парочка прибыла в Киев из Ровенского зоопарка. Ранее такие животные в столичном зоопарке не проживали.

"Гуанак – это дикий подвид альпаки. Мы их привезли из Ровно. Животные прошли двухмесячный карантин и уже экспонируются в вольере вместе с капибарами и индюками. Получилась такая южно-американская экспозиция. А альпак мы перевели в другой вольер. Новые питомцы зоопарка уже во всю играют и бегают по вольеру. В Киеве им явно очень нравится", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Кстати, продолжительность жизни гуанаков – 20 – 25 лет. Взрослая особь весит 90 килограмм, рост составляет – 100 – 120 см.

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Ранее в Киевском зоопарке отмечали день рождения слона Хораса. Ему исполнилось 15 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка подготовили для гиганта вкусный подарок. Соорудив из картона статую слона, они наполнили ее сеном, веточками и тыквами. Разобрав коробки, именинник с удовольствием съел лакомства.

Напомним, в 2019 году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляли аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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