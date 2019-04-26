ФОТОФАКТ. В Киевском зоопарке появились птицы-носороги

Яркие птицы, похожие на больших попугаев, пока что знакомятся с соседями по зоопарку

Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua.

В Киевском зоопарке появились новые яркие экзотические птицы калао, похожие на огромных попугаев. Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Новоприбывшие калао осваивают свой летний дом и знакомятся с калао-соседями", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zoo.kiev.ua

Отметим, что калао относятся к семейству птиц-носорогов.

Ранее сотрудники компании "Лемтранс" вместе со своими семьями приняли участие во всеукраинской акции "Чистый город". Более 300 сотрудников в Киеве, Днепре, Волновахе и Каменском вышли на традиционный субботник в зеленых зонах. В столице компания провела большую весеннюю уборку на территории Киевского зоопарка уже второй год подряд. Столичный зверинец был выбран неспроста, поскольку это место – одно из любимых мест киевлян и гостей города.

Напомним, что в Киевской области пенсионерка Галина Челопчий спасла от гибели аиста. Птица 11 лет живет во дворе у одинокой женщины. Хозяйка рассказала, что аист был маленьким, учился летать, выпал из гнезда и повредил крыло. Улететь с другими птицами на юг он не смог. В зоопарк его забирать не захотели, поэтому чтобы аист не погиб, женщина забрала его к себе во двор.

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