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В Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)

10 марта, 19:17

Мила Князьская-Ханова

Потап и Настя вышли на прогулку и играются в вольере

Обитатели Киевского зоопарка уже вовсю встречают весну. Так, карпатские медведи Потап и Настя уже перебрались в свой открытый вольер и с интересом изучают его после спячки. Видео медвежьих шалостей появилось сегодня на официальной странице зоопарка.

"Наши мишки уже проснулись от зимнего сна и вышли прогулку! Приходите и посмотрите на этих милых шалунов!", – говорится в сообщении столичного зверинца.

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Напомним, медведи Потап и Настя поселились в столичном зверинце в мае 2011 года. Их купил за 15 тыс. грн. у Хмельницкого зоопарка экс-мэр Александр Омельченко. Позже медведи поселились в просторных "апартаментах" с бассейном, большими берлогами и бассейнами.

Весной 2019-го мы рассказывали о том, как они встречают гостей в современном вольере без решеток. Косолапые подходят к стеклу, чтобы "поздороваться" с посетителями, дружелюбно тычась носом в стекло. Детвора от такого приветствия – в восторге. А летом сотрудники зоопарка вместе с юннатами соорудили медведям специальный гамак, в котором они могли отдыхать во время жаркой погоды.

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Киев медведи киевский зоопарк мишки

Источник: Сегодня

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