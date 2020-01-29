В Киевском зоопарке слона в конце января выпустили на улицу

Животное гуляло в открытом вольере 28 января, когда в Киеве еще не пошел дождь с мокрым снегом

Фото: Киевский зоопарк

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В Киевском зоопарке выпустили на прогулку слона Хораса. Он смог погулять по своему вольеру, поиграть в песочнице и покушать свои любимые блюда прямо на улице. Посетители зоопарка были удивлены, что в январе слоник гуляет по вольеру. Обычно он в это время зимует в своем зимнем вольере, закрытом для посетителей.

"Наш Хорас гулял в открытом вольере вчера, когда на улице держалась солнечная и теплая погода. Сегодня он уже в своем зимнем вольере, поскольку погода испортилась. Как только на улице столбик термометра поднимается до +3 градусов тепла, мы выпускаем его на прогулку. Он вчера кушал на улице свое любимое сено, яблоки, грушу, морковку и кормовую свеклу. А также вдоволь наигрался песком в своей персональной песочнице", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Фото: Киевский зоопарк

Напомним, в прошлом году Киевскому зоопарку выполнилось 110 лет. Нынешний директор Кирилл Трантин говорит, что сейчас они внедряют опыт английских зоопарков, которые уже не гонятся за высоким посещением или большим количеством животных.

А в октябре обитатели зоопарка отпраздновали Хеллоуин. Особенно этому были рады звери, которые очень любят лакомиться яркими и спелыми тыквами.

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