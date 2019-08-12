В Киевском зоопарке слону Хорасу подарили кормушку-камень (фото)

Фото: Киевской зоопарк

В Киевском зоопарке по-особому отметили международный день слона. Слону Хорасу по случаю праздника подарили новую игрушку – кормушку в виде огромного камня, из которого слоник может вытаскивать сено. Ее в вольер поставили при помощи подъемного крана еще неделю назад.

Азиатский слон Хорас очень любит купаться и играться. Он обожает барахтаться в бассейне, общаться с киперами, играться водяным шлангом. Любит прятать по своему вольеру вкусности, а затем с аппетитом их поедать, ну и, конечно, выкачивать по ступенькам из бассейна колоды и камни.

"Кормушку в виде огромного камня сделали специально для Хораса, чтобы он обогащал свой рацион. У него в вольере есть несколько кормушек из сена, а также автоматическая поилка. Камень сделан из безопасного бетона, в нем есть специальная дверь, куда работник зоопарка может заносить сено, а уже Хорас достает его из отверстия в камне. Судя по эмоциям, новая кормушка Хорасу очень понравилась", – рассказали в Киевском зоопарке.

Кстати, в европейских зоопарках, где содержится несколько слонов, установлены целые кормушки-контейнеры, куда сено подается автоматически.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе свой 45-й день рождения отметила единственная горилла в Украине, самец по имени Тони. "Сегодня" узнали, как прошел день рождения долгожителя Киевского зоопарка.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляли аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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