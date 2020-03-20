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В киевском зоопарке сняли, как еноты моют лапы (милое видео)

20 марта, 23:43

Сергей Пономаренко

Работники зоопарка говорят, что люди должны брать пример с этих животных

Работники киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу, сообщает "Ранок з Україною".

Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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Ранее "Сегодня" писали о том, как в США десятки енотов собрались на концерт в лесу.

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В Соединенных Штатах живет флейтист, который прославился тем, что играет для животных, которые с удовольствием слушают его музыку. Мужчина регулярно ходит в лес и музицирует птицам и животным. Но самыми верными его слушателями стали почему-то именно еноты. В сети появилось видео, на котором он играет на флейте в расположенном недалеко от Нью-Йорка лесу Башер Стейт. Услышав музыку, к мужчине начали выходить еноты. В целом вокруг музыканта собрались, слушая игру, порядка двух десятков животных.

Кроме того, мы писали о о забавном еноте, который покорил соцсети своей воспитанностью.

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зоопарк енот еноты

Источник: Сегодня

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