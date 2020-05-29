В Киевском зоопарке уникальных животных поселили в вольер с бронированным стеклом (фото)

В Киевском зоопарке – новоселье. Первые жители начали осваивать новый универсальный вольер площадью более 1200 квадратных метров. Весь комплекс, который был сделан первым в рамках реконструкции, называется "Азия".

Новоселами стало семейство очень редких приматов из семейства гиббоновых – сиаманги. Они живут на юге Малайского полуострова и на Суматре. Животные активны днем и обитают в густых тропических лесах. У этих обезьян развит горловой мешок, служащий резонатором при пении. Благодаря этому пение сиамангов в тропиках слышно за 3-4 километра. Горловой мешок у самок и самцов всегда голый.

"В Киевском зоопарке довольно давно жил сиаманг по имени Патрик. Три года назад ему привезли самочку по имени Тиса из Николаевского зоопарка. У пары родился малыш Тедди. Теперь поющие обезьяны будут обитать в универсальном вольере. Пока они осваиваются в зимнике, который оснащен отапливаемым помещением с обзорной зоной за стеклом. Уже сегодня за животными наблюдали посетители зоопарка. В понедельник им откроют выход в общий вольер. Животные должны провести пару ночей в этом месте, чтобы они поняли, что это их новый дом", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

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Чуть позже в вольер заселят оленей мунтжаков, которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. А в перспективе в вольере поселят несколько видов птиц, которые обитают в этом регионе. Таким образом, в универсальном вольере можно будет наблюдать единый комплекс с животными из этой части света.

Кстати, новый универсальный вольер оборудован двумя смотровыми площадками для посетителей, которые размещаются на высоте за бронированным стеклом. Вся верхняя часть вольера перекрывается тросовой сеткой, которая держится на арочных конструкциях высотой более 10 метров. Кстати, сама сетка из троса толщиной 2 миллиметра из нержавеющей стали, а общая площадь сетки более 1912 квадратных метров.

Универсальный вольер оборудован водопадом, а также тут разбит газон площадью в 636 квадратных метров.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 мая открылся киевский зоопарк, в который образовалась огромная очередь. Видимо, киевляне соскучились по прогулкам на природе и уже в воскресенье массово устремились посетить мир животных. Тогда возле вольеров с зубрами собралось несколько компаний с детьми. Очень многолюдно было в контактном зоопарке, где можно покормить разную живность – козочек и овечек.

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В канун открытия возле нового входа в Киевский зоопарк 30 апреля установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. Напомним, в рамках реконструкции зоопарка старый вход полностью демонтирован, а скульптуры, ставшие символом Киевского зоопарка, заменят новыми. Первой уже установили скульптуру зубра, а львов поставят ко Дню Киева.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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