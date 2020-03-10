В киевской квартире живет 400 летучих мышей

Их приютила в своем холодильнике волонтерка Елена Журавлева

Четыреста летучих мышей приютила в своей квартире столичная волонтерка Елена Журавлева. Большинство спит просто в холодильнике. А чтобы не убежали, за ними присматривает домашняя кошка Буся.

"Спят летучие мыши в мешочках. В каждом мешочке, примерно, по пять мышей", – говорит волонтерка Елена Журавлева.

Большинство рукокрылых здесь с октября. Почти ничего не едят и крепко спят. В таком обществе им не тесно, убеждает волонтер Елена.

"Они любят к друг другу прижиматься, и вместе спят, им так удобнее", – объясняет Елена.

Уже через неделю их выпустят на свободу. Но некоторые из летучих мышей искалечены и требуют помощи.

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Часто животные залетают в квартиры, подъезды и на стройки, где погибают. В столице в прошлом году волонтеры спасли около тысячи летучих мышей. Команде "Сегодня" рассказывают как действовать в случае неожиданной встречи.

"Нужно не паниковать, осторожно взять его плотной перчаткой или накрыть тряпкой, посадить в коробку, закрыть и позвонить нам. Мы приедем, его заберем и передадим на выхаживание", – говорит руководитель киевской команды спасения животных Михаил Сторожук.

Бояться рукокрылых не стоит. Украинские летучие мыши, говорят зоозащитники, укусить могут, но жизни не угрожают.

Главный деликатес для летучих мышей – черви. Из-за них животные могут даже подраться.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как летучие мыши залетают в квартиры киевлян. Волонтеры несколько раз выезжали отлавливать животных.

Также мы рассказывали о том, как летучая мышь напугала пассажиров в самолете.

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