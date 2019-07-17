Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киевской области демонтировали бюст Жукова

17 июля, 11:27

Демонтаж памятника прошел в Яготине

Фото: Pozdniakov Vadym/Facebook
Фото: Pozdniakov Vadym/Facebook.

В Яготине Киевской области демонтировали памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Свитанок" Вадим Позняков.

"В Яготине был демонтирован бюст Жукова. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова – нет и официальным методом. То же будет и с Харьковским. Он следующий", - написал Позняков.

Напомним, 2 июня в Харькове повалили памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. На место бюста водрузили флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач". Этот памятник был установлен во Фрунзенскому районе города лишь в 2012 году. На прошлой неделе харьковский памятник Жукову был восстановлен.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице демонтировали памятник полководцу Суворову на бульваре Леси Украинки возле военного лицея. Демонтаж памятника поддержал консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА. За это решение активисты боролись более трех лет. Лицей вплоть до 1998 года носил имя Суворова. Позже ему присвоили имя Ивана Богуна – активного участника восстания Богдана Хмельницкого. Памятник Богуну – участнику казацких восстаний против Речи Посполитой в XVII века и хотят поставить на месте демонтированного монумента Суворову. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег киевская область, бюст, жуков

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области демонтировали бюст Жукова". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове вернули памятник Жукову

11 июля, 10:01

Кернес лично отчитался о восстановительных работах

В Харькове на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

26 июня, 04:06

Таблички уже установили на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31

Три думки про полководця Георгія Жукова

22 июня, 11:10

Кернес подписал решение о переименовании проспекта в честь Жукова

21 июня, 15:16

Мэр Харькова, несмотря на протесты, поставил свою подпись под документом

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

Запретили: гостья на свадьбе Тодоренко раскрыла любопытный факт

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

​Океаны на грани исчезновения

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Простой способ удалить царапины

15 красавиц российского кино

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь