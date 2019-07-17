В Киевской области демонтировали бюст Жукова

Демонтаж памятника прошел в Яготине

Фото: Pozdniakov Vadym/Facebook.

В Яготине Киевской области демонтировали памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ОО "Свитанок" Вадим Позняков.

"В Яготине был демонтирован бюст Жукова. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова – нет и официальным методом. То же будет и с Харьковским. Он следующий", - написал Позняков.

Напомним, 2 июня в Харькове повалили памятник советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову. На место бюста водрузили флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач". Этот памятник был установлен во Фрунзенскому районе города лишь в 2012 году. На прошлой неделе харьковский памятник Жукову был восстановлен.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице демонтировали памятник полководцу Суворову на бульваре Леси Украинки возле военного лицея. Демонтаж памятника поддержал консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА. За это решение активисты боролись более трех лет. Лицей вплоть до 1998 года носил имя Суворова. Позже ему присвоили имя Ивана Богуна – активного участника восстания Богдана Хмельницкого. Памятник Богуну – участнику казацких восстаний против Речи Посполитой в XVII века и хотят поставить на месте демонтированного монумента Суворову.

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