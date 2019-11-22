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В Киевской области для потребителей электричества запустят онлайн-проект Smart Grid

22 ноября, 18:46

Заявки на подключение к сети можно подавать без очередей и визитов в офис

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В Киевской области энергетики запускают пилотный проект Smart Grid, продолжая внедрение идеи умных сетей и современного клиентского сервиса.

Энергетики компании ДТЭК Сети хотят, чтобы люди подавляющее большинство вопросов решали онлайн.

Подать заявку на поверку или ремонт счетчика можно будет через сайт. Абоненты будут получать SMS-уведомления о ремонтах сетей и времени их продолжительности.

А еще вводится новый норматив – более четырех часов ни один клиент без света не будет сидеть, говорят энергетики. И заявки на подключение к сети можно будет подавать без очередей и визитов в офис энергокомпании.

"Уже в ноябре в первых районах Киевской области данная услуга по стандартным присоединениям будет возможна. Дальше мы будем развивать в других регионах работы наших компаний, и для нас это одним из приоритетов. Мы понимаем потребности клиентов и стараемся максимально сделать простыми, понятными, в режиме онлайн, все наши сервисы", – заявил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Напомним, в ноябре 2019 года жители столицы впервые получат платежки за электроэнергию от YASNO. Именно под таким именем теперь работает поставщик электроэнергии "Киевские энергетические услуги".

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энергетика киевская область ДТЭК

Источник: Сегодня

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