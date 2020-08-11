В Киевской области из ДК исчезла часть уникального витража (фото)

Работу второй волны модернизма решили убрать в Белой Церкви

Во Дворце культуры "Росава" в Белой Церкви демонтировали часть витража из литого стекла художника-монументалиста и графика Ивана-Валентина Задорожного.

Реклама

Об этом сообщается в паблике Ukrainian Modernism в Facebook.

Так, огромный витраж "Люди, берегите Землю" второй волны модернизма был создан в 1976-79 годах и на сегодня имеет всеукраинское значение.

При этом отмечается, что здание ДК было продано в 2019 году за 15 миллионов гривен и сменило собственника, при которым часть витража демонтировали. Теперь на месте художественного произведения видна сплошная стена.

Реклама Фото: Ukrainian Modernism

Ранее витраж выглядел так:

В тренде Коронавирус снова бьет антирекорды: в Киеве зафиксировали две новые вспышки

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий уже заявил, что разберется в ситуации.

Напомним, что Иван-Валентин Задорожный родился в 1921 году в Ржищеве, умер в 1988 году в Киеве. В 1995 году был посмертно награжден государственной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения части мозаичное панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Предприниматели расширили вход в помещение и уничтожили часть красивой мозаики.

Также отметим, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама