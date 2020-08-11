В Киевской области из ДК исчезла часть уникального витража (фото)

Во Дворце культуры "Росава" в Белой Церкви демонтировали часть витража из литого стекла художника-монументалиста и графика Ивана-Валентина Задорожного.
Об этом сообщается в паблике Ukrainian Modernism в Facebook.
Так, огромный витраж "Люди, берегите Землю" второй волны модернизма был создан в 1976-79 годах и на сегодня имеет всеукраинское значение.
При этом отмечается, что здание ДК было продано в 2019 году за 15 миллионов гривен и сменило собственника, при которым часть витража демонтировали. Теперь на месте художественного произведения видна сплошная стена.
Ранее витраж выглядел так:
Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий уже заявил, что разберется в ситуации.
Напомним, что Иван-Валентин Задорожный родился в 1921 году в Ржищеве, умер в 1988 году в Киеве. В 1995 году был посмертно награжден государственной премией Украины имени Тараса Шевченко.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения части мозаичное панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Предприниматели расширили вход в помещение и уничтожили часть красивой мозаики.
Также отметим, что Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром".
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