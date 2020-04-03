В Киевской области из-за из-за коронавируса умерли уже четыре человека: детали

Умерли двое мужчин из села Мостыще и Белой Церкви и две женщины из пригорода Киева

В Киевской области за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на шесть человек и достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. Среди заболевших четверо детей – трое из Козина и один ребенок из Лесников. Число умерших также увеличилось – до четырех человек.

Так ситуация с заражением выглядит по населенным пунктам региона:

27 случаев – в Обуховском р-не: пгт Козин, с. Романков, Украинка, Обухов;

14 – в Киево-Свяошинском районе: Вишневое, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка.

6 – в Борисполе;

3 – в Белой Церкви;

3 – в Броварах;

3 – в Буче;

2 – в Васильковском районе: с. Рославичи;

2 – в Вышгороде;

2 – в Ирпене

1 – в Бориспольском районе: с. Гнедин;

1 – в Ворзеле;

1 – в Гостомеле;

1 – в Белоцерквоском районе: с. Фурсы;

1 – в Броварском районе: с. Зазимье;

1 – в Ставищенском районе: с. Ставище;

1 – в Макаровском районе: с. Мостыще;

1 – в Мироновском районе: с. Масловка;

Из них на стационарном лечении 24 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 46.

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Выздоровели три человека. Умерли четыре человека – двое мужчин (49-летний из села Мостыще и 47-летний из Белой Церкви) и две женщины (69-летняя из села Гатное под Киевом и 75-летняя из села Тарасовка, которое расположено тоже под Киевом).

По возрасту заболевших:

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0-10 лет – 5,7%;

11-20 лет – 2,8%;

21-30 лет – 7,1%;

31-40 лет – 22,8%;

41-50 лет – 31,4%;

51-60 лет – 24,2%;

61-70 лет – 1,4%;

70 лет – 4,3%.

Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах. Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.

Напомним, Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.

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