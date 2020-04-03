В Киевской области из-за из-за коронавируса умерли уже четыре человека: детали

В Киевской области за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на шесть человек и достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. Среди заболевших четверо детей – трое из Козина и один ребенок из Лесников. Число умерших также увеличилось – до четырех человек.
Так ситуация с заражением выглядит по населенным пунктам региона:
- 27 случаев – в Обуховском р-не: пгт Козин, с. Романков, Украинка, Обухов;
- 14 – в Киево-Свяошинском районе: Вишневое, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка.
- 6 – в Борисполе;
- 3 – в Белой Церкви;
- 3 – в Броварах;
- 3 – в Буче;
- 2 – в Васильковском районе: с. Рославичи;
- 2 – в Вышгороде;
- 2 – в Ирпене
- 1 – в Бориспольском районе: с. Гнедин;
- 1 – в Ворзеле;
- 1 – в Гостомеле;
- 1 – в Белоцерквоском районе: с. Фурсы;
- 1 – в Броварском районе: с. Зазимье;
- 1 – в Ставищенском районе: с. Ставище;
- 1 – в Макаровском районе: с. Мостыще;
- 1 – в Мироновском районе: с. Масловка;
Из них на стационарном лечении 24 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 46.
Выздоровели три человека. Умерли четыре человека – двое мужчин (49-летний из села Мостыще и 47-летний из Белой Церкви) и две женщины (69-летняя из села Гатное под Киевом и 75-летняя из села Тарасовка, которое расположено тоже под Киевом).
По возрасту заболевших:
- 0-10 лет – 5,7%;
- 11-20 лет – 2,8%;
- 21-30 лет – 7,1%;
- 31-40 лет – 22,8%;
- 41-50 лет – 31,4%;
- 51-60 лет – 24,2%;
- 61-70 лет – 1,4%;
- 70 лет – 4,3%.
Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах. Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.
Напомним, Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.
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