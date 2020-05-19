В Киевской области из-за коронавируса две больницы не принимают пациентов

В Киевской области из-за коронавируса закрыты на госпитализацию Васильковская Центральная районная больница и Бородянская Центральная районная больница. Об этом сообщил на брифинге 19 мая и.о. главы Киевской областной государственной администрации (КОГА) Василий Володин.

"Закрыта на госпитализацию Васильковская ЦРБ. У больной, которая находилась в реанимации, нашли COVID-19, сделали ПЦР-тесты 41 контактному лицу. Больница прекратила госпитализацию новых больных. 75 пациентов, которые находятся в лечебном корпусе, готовятся к выписке и предупреждены о необходимости изоляции на 14 дней. Поток пациентов перераспределен в Обуховскую ЦРБ и Фастовскую ЦРБ", – сказал Володин.

Кроме того, в Бородянской ЦРБ с 17 мая лабораторно подтвержден COVID-19 у медработника больницы с признаками острой респираторной инфекции.

Реклама

"18 мая описан круг контактов с больной и взяты мазки для ПЦР-исследования у 27 из 45 контактных лиц, сегодня запланирован забор мазков еще у 18 контактных лиц. До получения результатов ПЦР Бородянская ЦРБ закрыта на прием новых пациентов. Поток пациентов на госпитализацию направлен на Ирпенскую ЦГБ", – уточнил Володин.

Тем временем, Ирпенская ЦГБ возобновила прием больных после того, как там инфицировались коронавирусом медики. Также в Украине с 12 мая начало работу инфекционное отделение Обуховской ЦРБ.

В тренде Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

Напомним, что на 19 мая Киевской области коронавирусом инфицированы 1245 человек, из них 107 детей и 221 медицинский работник. За последние сутки выявлен 21 новый случай. Из них на стационарном лечении – 207 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 1038 человек. Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей. За время пандемии умерли 29 человек.

В Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 52 человека.

Реклама

Всего в Украине зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19.

Также смотрите, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама