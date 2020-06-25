В Киевской области из-за коронавируса на карантин закрыли сельсовет

В Гнедине ПЦР-тест показал положительный результат в семье сотрудника сельского совета

В Бориспольском районе с 25 июня закрыли на карантин Гнединский сельский совет. Об этом сообщается на странице сельсовета в Facebook.

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"В семье сотрудника сельского совета выявлен положительный ПЦР-тест, с сегодняшнего дня работник на самоизоляции. В связи с этим доступ в сельсовет ограничен", – говорится в сообщении.

В сельсовете сообщили контактные данные, по которым жители Гнедина могут заказывать справки и документы.

Кроме того, людей призвали ограничить посещение почтового отделения и КП, которые расположены в помещении муниципалитета.

Отметим, что по состоянию на 25 июня подтверждены 2373 случая инфицирования коронавирусом в регионе, за последние сутки выявлен 41 случай. За время пандемии заразились 442 медика. В Гнедине за время пандемии всего инфицированы 19 человек.

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Ранее глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в регионе могут ужесточить карантин.

Новости "Сегодня" сообщали, что накануне в столице ослабили карантин на фоне антирекордов по числу больных COVID-19.

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