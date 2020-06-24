В Киевской области могут ужесточить карантин: названы условия

В Киевской области могут ужесточить карантин, если показатель динамики инфицирования коронавирусом не снизится в течение трех дней. Об этом сообщил на брифинге 24 июня глава Киевской городской государственной администрации Василий Володин.

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"С этого понедельника в стране изменена методика, по которой усиливают или ослабляют карантинные меры. Теперь признаков будет пять, а именно: заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов (с коронавирусом – ред.) – более 50%; среднее количество ПЦР-тестирований за последние семь дней – менее 24 на 100 тыс. населения; коэффициент выявления случаев инфицирования – более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования – более 10%", – уточнил Володин.

Он отметил, что на сегодня в области эти показатели по заполненности коек – 22,03%; охват тестированием – 41,98; коэффициент выявления – 5,88%, однако динамика неутешительна – 23,23%. Глава КОГА подчеркнул, что именно динамика вызывает тревогу.

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"Если он не упадет (показатель динамики – ред.) три дня подряд, будем вынуждены принимать не популярное, но ответственное решение", – добавил Володин.

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Напомним, что по состоянию на 24 июня в Киевской области коронавирус подтвержден у 2332 человек, из них за минувшие сутки – у 47. На 23 июня коронавирус за сутки подтвердился у 49 человек, на 22 июня COVID-19 за сутки выявили у 28 человек.

Отметим, что Киев также не может похвастаться снижением показателей распространения коронавируса. Так, за минувшие сутки в столице COVID-19 подтвердился у 99 человек, что является одним из самых высоких показателей за весь период пандемии. При этом в столице ослабили ряд ограничительных мер.

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