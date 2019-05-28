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В Киевской области на мусорной свалке поселились жители Закарпатья с детьми

28 мая, 09:03

Семья живет прямо посреди свалке в вагончике

Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook
Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook.

В Яготинском районе посреди мусорной свалки в металлическом вагончике проживает семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на странице Яготинского отделения полиции в Facebook.

Отмечается, что сотрудники Нацполиции, Яготинского райцентра соцслужб для семьи, детей и молодежи, и службы по делам детей и семьи Яготинской РГА посетили свалку, чтобы проверить информацию о проживающей там семье.

Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook
Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook

"Увиденное просто шокировало.... Прямо посреди свалки находятся "хоромы" в виде металлического вагончика, в котором проживает семья из пяти взрослых, в том числе беременная женщина, где воспитывается четверо несовершеннолетних детей. Люди объяснили, что приехали из Закарпатья и работают на свалке, тут же и проживают. То, что дети не могут проживать и воспитываться в таких адских условиях, где стоит страшная вонь и полная антисанитария, даже и не подозревали", - говорится в сообщении. 

Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook
Фото: Яготинское отделение полиции в Facebook

Сейчас решается вопрос о дальнейшем месте проживания детей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире многоэтажки на проспекте Тычины нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка. Она, к счастью, выжила. 


Также в Киеве полиция разыскала родителей мальчика, который один бродил по улицам.

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Тег дети, киевская область, мусорка

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