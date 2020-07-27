В Киевской области на ремонте детского сада украли сотни тысяч гривен

Главе сельсовета в Макаровском районе и директору компании-подрядчика грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

В одном из сел Мироновского района в Киевской области на ремонте детского сада украли 220 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в 2018 году глава одного из сельсоветов и директор предприятия-подрядчика подписали и заверили акты выполненных работ по реконструкции яслей, зная при этом, что часть работ выполнена не была.

"В результате противоправных умышленных действий председателя сельского совета и директора предприятия из местного бюджета сельского совета растрачены в пользу юридического лица денежные средства в сумме более 220 тыс грн", – говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемым объявлены подозрения по фактам растраты бюджетных средств в пользу юрлица в крупном размере путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 4 ст. 191, ч . 1 ст. 366 УК Украины).

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В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее в столице бывшего директора подрядной организации заподозрили в разворовывании 1 млн гривен на капитальном ремонте элементов благоустройства Русановского канала.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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