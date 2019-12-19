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В Киевской области ограничат движение на Одесской трассе

19 декабря, 16:05

На трассе установят датчики системы взвешивания в движении

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На трассе М-05 Киев – Одесса на участке от км 35+500 до км 37+500 по Киевской области с 20 декабря по 30 декабря будут введены временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Ограничения связаны с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков системы взвешивания в движении.

"Места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Фото: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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Напомним, участок трассы Киев-Одесса власти ранее намеревались сделать платным. Уже была названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине, точную стоимость определят после тендера на строительство.

Кроме того, бывший и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, озвучивший ранее стоимость ремонта дорог в стране, сообщил, что ЕИБ и ЕБРР выделят на капитальный ремонт трассы Киев – Одесса 900 миллионов евро, что уже закреплено договоренностями.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Харьковской области местные чиновники продавали подставной фирме асфальтовую крошку, которая осталась после ямочного ремонта дорог. Подробнее об этой истории узнавайте из нашего сюжета:

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киевская область одесская трасса ограничения Киев - Одесса

Источник: Сегодня

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