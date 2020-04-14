В Киевской области от коронавируса умерли уже семь человек: подробности

В Киевской области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировано 224 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки инфицированы восемь человек, также зарегистрирована новая смерть от COVID-19.

В Киевской областной государственной администрации уточнили, где в регионе выявлены новые случаи:

1 – в Киево-Святошинском районе (новый случай зафиксирован в Вишневом, всего в районе 71 случай);

1 – в Белоцерковском районе (всего три случая);

1 – в Макаровском районе (всего четыре случая);

2 – в Белой Церкви (всего семь случаев);

1 – Борисполь (всего 12 случаев);

1 – в Буче (всего семь случаев);

1 – в Гостомеле (всего два случая).

Из всех инфицированных на стационарном лечении – 67 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 157 человек.

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Кроме того, в области за сутки умер еще один человек от коронавируса. Всего на данный момент в регионе умерли уже семь человек, выздоровели 12.

За сутки поступило 738 подозрений на COVID-19. Установлено медицинское наблюдение за 1946 контактными лицами.

Ранее сообщалось, что в Киеве жертвами коронавируса стали уже 10 человек, среди которых двое священнослужителей из Киево-Печерской лавры.

Также смотрите карту заражений по Украине на 14 апреля:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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