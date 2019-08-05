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В Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 15:24

Повышенный уровень пожарной опасности ожидается в период с 6 по 8 августа

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%81%D1%87%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%81%D1%87%D1%81 Другие новости Повышенный уровень пожарной опасности ожидается в период с 6 по 8 августа

В ближайшие несколько дней, 6-8 августа, местами в Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

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  • не паникуйте и не принимайте поспешные необдуманные решения;
  • не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;
  • из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;
  • если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;
  • гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;
  • во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;
  • будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;
  • после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

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  • посадите или положите пострадавшего;
  • обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);
  • по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;
  • снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;
  • кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;
  • все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)
  • вызвать скорую помощь по телефону "103".

Во всех случаях, если вы в состоянии, следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее сообщалось, что в Киевской области загорелись сухая трава и торфяники

Напомним, в российской Сибири и на Дальнем Востоке горят больше трех миллионов гектаров леса. Основные очаги находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.

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Источник: Сегодня

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