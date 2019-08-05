Повышенный уровень пожарной опасности ожидается в период с 6 по 8 августа

Фото: ГСЧС

В Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%81%D1%87%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%81%D1%87%D1%81 2019-08-05T15:24:00+03:00 Другие новости Повышенный уровень пожарной опасности ожидается в период с 6 по 8 августа

В ближайшие несколько дней, 6-8 августа, местами в Киевской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Специалисты призвали киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напомнили о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Если вы оказались в очаге пожара:

Реклама

не паникуйте и не принимайте поспешные необдуманные решения;

не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой;

из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани;

гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса;

будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас, особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь, по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя;

после выхода из очага пожара сообщите местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Первая помощь при ожогах:

посадите или положите пострадавшего;

обливайте места ожогов большим количеством воды (не менее 15 минут);

по возможности снимите с пораженных мест кольца, часы, пояса, обувь до того, как эти места не начали отекать;

снять предметы одежды, которые сгорели или еще тлеют, можно только в том случае, если они не прилипли к пораженным местам пострадавшего;

кожу вокруг ожогов нужно обработать раствором марганцовки или спиртом;

все ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простыня или наволочка, чистыми салфетками)

вызвать скорую помощь по телефону "103".

Во всех случаях, если вы в состоянии, следует звонить "101" и вызывать пожарных.

Ранее сообщалось, что в Киевской области загорелись сухая трава и торфяники.

Напомним, в российской Сибири и на Дальнем Востоке горят больше трех миллионов гектаров леса. Основные очаги находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама