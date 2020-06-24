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В Киевской области ожидается град, а в столице – гроза

24 июня, 08:36

Наталья Руда Наталья Руда

Также в регионе ожидаются шквалы

В Киеве в среду, 24 июня, ожидается гроза (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Также в среду синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с, температуру днем – 25-27°.

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий и в Киевской области. Так, в среду в регионе ожидается гроза, кратковременные усиления ветра до 15-24 м/с и град диаметром 6-19 мм. Днем температура воздуха поднимется до 24-27°.

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Новости "Сегодня" сообщали накануне, что в результате непогоды в Киевской области остались обесточенными 52 населенных пункта.

Кроме того, сильные дожди привели к паводкам в ряде областей Украины. Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях подтоплены 197 населенных пунктов. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов.

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Киев погода прогноз погоды град погода в Киеве

Источник: Сегодня

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