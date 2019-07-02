В Киевской области "похоронили" Путина

В Яготине выбили портрет президента страны-агрессора на надгробии

Фото: oleksandr.kharchenko/Facebook.

В Яготине Киевской области местные жители "похоронили" президента России Владимира Путина, выбив его портрет на гранитном надгробии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Александр Харченко.

В частности, помимо портрета Путина на надгробии также высечен крест и надпись "Владимиру Владимировичу от счастливых Украинцев".

"Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать", – подписал опубликованное фото автор.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в марте у местного управления Следственного комитета РФ в городе Набережные Челны появилась "могила Путина" с надгробием, на котором указаны его "года жизни": 1952-2019. Таким образом, россияне отреагировали на инициативу правительства идею ограничить свободу действий в сети Интернет для жителей страны. После инцидента правоохранительные органы российской республики Татарстан задержали активиста Карима Ямадаева.

Также сообщалось, что соцсети высмеяли Путина, который не смог прочесть собственные записи. Пользователи сети даже предположили, что это был двойник российского президента, о которых уже давно ходят слухи.

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