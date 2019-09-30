В Киевской области простились с погибшим на Донбассе нацгвардейцем (фото)

В Обухове в понедельник, 30 сентября, на площади перед районным центром культуры и досуга простились с погибшим в зоне ООС на Донбассе 38-летним старшим лейтенантом Национальной гвардии Александром Марковым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Марков погиб 27 сентября вследствия пулевого ранения в лицо.

"Еще одна невосполнимая потеря из-за российской агрессии. Война забирает лучших. Именно таким воином был старший лейтенант Александр Марков и останется в наших сердцах настоящим Героем", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений также погибла боец взвода материального обеспечения, 21-летняя Анастасия Витовская.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей. По мнению оккупантов, некоторые предприниматели якобы проявляют недостаточную лояльность к т.наз. "властям" и избегают участия по оказанию "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ.

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