Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,08
26,33

В Киевской области простились с погибшим на Донбассе нацгвардейцем (фото)

30 сентября, 13:31

Нацгвардеец Александр Марков погиб 27 сентября вследствия пулевого ранения в лицо

В Обухове в понедельник, 30 сентября, на площади перед районным центром культуры и досуга простились с погибшим в зоне ООС на Донбассе 38-летним старшим лейтенантом Национальной гвардии Александром Марковым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Марков погиб 27 сентября вследствия пулевого ранения в лицо.

"Еще одна невосполнимая потеря из-за российской агрессии. Война забирает лучших. Именно таким воином был старший лейтенант Александр Марков и останется в наших сердцах настоящим Героем", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений также погибла боец взвода материального обеспечения, 21-летняя Анастасия Витовская.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей. По мнению оккупантов, некоторые предприниматели якобы проявляют недостаточную лояльность к т.наз. "властям" и избегают участия по оказанию "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс гибель ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве открыли вторую очередь парка
В Киеве открыли вторую очередь парка "Победа": как выглядит зеленая зона после ремонта (фото, видео)Другие новости
Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГА
Скандал со стройкой на крыше особняка в Киеве: появилась реакция КГГАДругие новости
В Киеве куча мусора
В Киеве куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими (видео)Другие новости
Еда по цене квартиры: как выглядят самые дорогие продукты в Киеве
Еда по цене квартиры: как выглядят самые дорогие продукты в КиевеДругие новости
Киевлян возмутил пандус из досок возле поликлиники
Киевлян возмутил пандус из досок возле поликлиникиДругие новости
Киевлян предупредили о сильных заморозках
Киевлян предупредили о сильных заморозкахДругие новости

Новости партнеров

Loading...