В Киевской области коронавирусом заразились еще трое детей

Киевская областная государственная администрация уточнила данные о числе заразившихся коронавирусом на 9 апреля. По данным КОДА, в области зарегистрированы 133 случая инфицирования, из них 12 – за прошедшие сутки, среди них трое детей.
В частности, новые случаи заражения подтвердились:
- 1 – в Обухове, это ребенок (на данный момент всего в Обуховском районе 34 случая инфицирования);
- 7 – в Киево-Святошинском районе: 1 – в Лесниках, 3 – в Софиевской Борщаговке, 3 – в Крюковщине (на данный момент всего в районе 37 случаев);
- 1 – в селе Гнедин Бориспольского района (на данный момент всего 2 случая);
- первый случай зарегистрирован в Полесском районе, заразился ребенок;
- 1 – в Борисполе, заразился ребенок (всего на данный момент в городе уже 9 случаев);
- 1 – в Буче (всего в городе сейчас уже 6 случаев).
Из всех инфицированных на стационарном лечении – 42 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 91 человек. С новым случаями инфицирования детей всего в области заразились коронавирусом уже 10 несовершеннолетних.
За минувшие сутки два человека выздоровели – 41-летний мужчина из Обухова и 41-летний мужчина из Козина. Таким образом, всего число выздоровевших увеличилось до шести человек.
К счастью, новых летальных случаев за минувшие сутки не было.
По возрасту заболевших:
- 0-10 лет – 6,8%;
- 11-20 лет – 3%;
- 21-30 лет – 12,8%;
- 31-40 лет – 18,8%;
- 41-50 лет – 27,1%;
- 51-60 лет – 21,8%;
- 61-70 лет – 6%;
- 70 лет – 3,7%.
Подозрение на заражение есть у 533 человек. Установлено медицинское наблюдение за 1448 контактными лицами.
Напомним, в Киеве по состоянию на 9 апреля инфицированы коронавирусом 335 человек, шесть человек умерли.
Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в Киево-Печерской лавре заразились 26 человек, а в Свято-Троицком Ионинском монастыре инфицирован наместник Иона Черепанов.
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