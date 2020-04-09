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В Киевской области коронавирусом заразились еще трое детей

9 апреля, 13:11

Наталья Руда

Всего в области уже 133 случая инфицирования коронавирусом

Киевская областная государственная администрация уточнила данные о числе заразившихся коронавирусом на 9 апреля. По данным КОДА, в области зарегистрированы 133 случая инфицирования, из них 12 – за прошедшие сутки, среди них трое детей.

В частности, новые случаи заражения подтвердились:

  • 1 – в Обухове, это ребенок (на данный момент всего в Обуховском районе 34 случая инфицирования);
  • 7 – в Киево-Святошинском районе: 1 – в Лесниках, 3 – в Софиевской Борщаговке, 3 – в Крюковщине (на данный момент всего в районе 37 случаев);
  • 1 – в селе Гнедин Бориспольского района (на данный момент всего 2 случая);
  • первый случай зарегистрирован в Полесском районе, заразился ребенок;
  • 1 – в Борисполе, заразился ребенок (всего на данный момент в городе уже 9 случаев);
  • 1 – в Буче (всего в городе сейчас уже 6 случаев).

Из всех инфицированных на стационарном лечении – 42 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 91 человек. С новым случаями инфицирования детей всего в области заразились коронавирусом уже 10 несовершеннолетних.

За минувшие сутки два человека выздоровели – 41-летний мужчина из Обухова и 41-летний мужчина из Козина. Таким образом, всего число выздоровевших увеличилось до шести человек.

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К счастью, новых летальных случаев за минувшие сутки не было.

По возрасту заболевших:

В тренде
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
  • 0-10 лет – 6,8%;
  • 11-20 лет – 3%;
  • 21-30 лет – 12,8%;
  • 31-40 лет – 18,8%;
  • 41-50 лет – 27,1%;
  • 51-60 лет – 21,8%;
  • 61-70 лет – 6%;
  • 70 лет – 3,7%.

Подозрение на заражение есть у 533 человек. Установлено медицинское наблюдение за 1448 контактными лицами.

Напомним, в Киеве по состоянию на 9 апреля инфицированы коронавирусом 335 человек, шесть человек умерли.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что в Киево-Печерской лавре заразились 26 человек, а в Свято-Троицком Ионинском монастыре инфицирован наместник Иона Черепанов.

Также смотрите в сюжете, могут ли в Украине продолжить карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заболевание киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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