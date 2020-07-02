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В Киевской области украли более 10 миллионов гривен, выделенных на аппараты ИВЛ

2 июля, 13:47

Наталья Руда Наталья Руда

Руководителю компании-поставщика аппаратов ИВЛ объявили подозрение

В Киевской области на поставке аппаратов искусственной вентиляции легких разворовали 10,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении руководителю общества с ограниченной ответственностью в присвоении государственных средств на сумму 10,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)",говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель компании-поставщика и департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации (КОГА) заключили договор о поставке из Китая оборудования для анестезии и реанимации – 15 аппаратов ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии стоимостью 10,5 млн грн.

В итоге на счет ООО перечислили бюджетные деньги, однако позднее средства незаконно перечислили на банковские счета другого предприятия, которое не являлось производителем ИВЛ.

Вместе с тем, аппараты искусственной вентиляции легких в больницы Киевской области не поступили, а договор не было выполнен. Согласно данным прокуратуры, это привело "к усложнению оказания медицинской помощи гражданам Украины в условиях пандемии острой респираторной болезни COVID-19".

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Сейчас решается вопрос об избрании руководителю предприятия-поставщика меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется причастность к растрате государственных средств чиновников департамента здравоохранения КОГА.

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Отметим, что ранее глава КОГА Василий Володин сообщил, что договор на поставку ИВЛ был заключен с ООО "Лиртон Групп", деньги были перечислены поставщику 14 апреля. Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы области до 25 мая этого года, но поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул. После провала поставки главу департамента здравоохранения уволили за несоответствие должности, в отношении него открыто уголовное производство относительно злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.

Напомним, в Сумах разоблачили чиновников, из-за которых одна из клинических больниц города получила только пять из 23 обещанных аппаратов ИВЛ, которые используют для лечения пациентов с коронавирусом.

Кроме того, Госпродпотребслужба Киева начала проверки содержимого в емкостях для дезинфекции рук, которые используют на входах в супермаркеты, офисы, торговые центры, рестораны, кафе. Как сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, уже замечены подделки и емкости с заниженной концентрацией спирта.

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