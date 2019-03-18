В Киевской области в турецких помидорах нашли южноамериканскую моль

Груз изъяли таможенники на пункте пропуска в Бориспольском районе

Фото: Pixabay

В Киевской области в турецких помидорах нашли южноамериканскую моль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92a/9a4/5c792a9a4f129.jpg 2019-03-18T10:28:00+02:00 Другие новости Груз изъяли таможенники на пункте пропуска в Бориспольском районе

В грузе свежих томатов, который пришел в Украину из Турции, был обнаружен карантинный организм - южноамериканская томатная моль, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Так, фитосанитарные инспекторы при приведении контроля на таможенном посту "Восточный" в селе Пролески Бориспольского района в Киевской области в грузе томатов в 17,21 тонны выявили томатную моль.

Зараженная партия из Турции задержана, к грузу будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.

В Турцию будет направлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее сообщалось, что инспекторы полиции по полученной ориентировке по факту кражи остановили автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 45-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили камни янтаря-сырца общим весом 4,956 кг.

Также полиция нашла рекордную партию янтаря: в Запорожской области изъяли пол тонны камней, которые перевозили в Литву под видом топливных гранул. Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам, товар перемещали в Литву, город Клайпеда, а вывоз за пределы таможенной территории Украины должны были осуществить в Польшу через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск", что на Волыни.

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