В Киевской области в турецких помидорах нашли южноамериканскую моль
Груз изъяли таможенники на пункте пропуска в Бориспольском районе
В грузе свежих томатов, который пришел в Украину из Турции, был обнаружен карантинный организм - южноамериканская томатная моль, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Так, фитосанитарные инспекторы при приведении контроля на таможенном посту "Восточный" в селе Пролески Бориспольского района в Киевской области в грузе томатов в 17,21 тонны выявили томатную моль.
Зараженная партия из Турции задержана, к грузу будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.
В Турцию будет направлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Ранее сообщалось, что инспекторы полиции по полученной ориентировке по факту кражи остановили автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 45-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили камни янтаря-сырца общим весом 4,956 кг.
Также полиция нашла рекордную партию янтаря: в Запорожской области изъяли пол тонны камней, которые перевозили в Литву под видом топливных гранул. Отправителем товара указывалась одна из запорожских компаний, а получателем – английская компания. Согласно предоставленным документам, товар перемещали в Литву, город Клайпеда, а вывоз за пределы таможенной территории Украины должны были осуществить в Польшу через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск", что на Волыни.
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