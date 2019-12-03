В Киевской области вокруг школы с аварийной крышей вспыхнул скандал

В школе Калиты уже пять лет не действует спортзал

Фото: родители учеников школы в Калите

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В поселке городского типа Калита Броварского района в Киевской области разгорелся скандал из-за ремонта аварийной крыши на здании поселковой школы. Речь идет о первом созданном в Киевской области объединении территориальных общин.

По словам местных жителей, проблемная история со школой началась еще пять лет назад, когда сделали ремонт аварийной крыши. Ремонт провели не очень качественный и в результате на одном из участков чердака, над спортивным залом, треснула плита перекрытия. Благо, тогда в школе не было детей. С тех пор в спортзале начальной школы занятий не проводили, он закрыт с 2012 года.

"В мае этого года, школе выделили 500 тысяч гривен на проведение ремонтных работ на этой плите, но подготовка проектной документации явно затянулась. Прошло лето, осень, а теперь оказалось, что тот пакет документов, который подготовила школа, не устраивает казначейство, чтобы использовать средства. На встрече с родителями, руководством школы и руководством сельсовета были жаркие споры... Родители переживают, что если эти целевые средства в размере 500 тысяч гривен не используют, то они вернутся в госбюджет, а наши дети останутся снова без спортзала и будут вынуждены дальше заниматься в неприспособленном помещении", – говорит Евгений, отец одного из школьника.

Специалисты говорят, что с документами можно еще успеть, если ускорить их подготовку. Тогда есть шанс хотя бы начать ремонтные работы.

Директор школы Антонина Шпак подтвердила сайту "Сегодня", что уже пять лет спортивный зал закрыт из-за аварийного чердака и проблемной трещины на плите перекрытия над ним.

"В начальной школе у нас обучается 230 детей. В апреле этого года нам выделили 500 тысяч гривен для ремонта аварийной плиты на спортивным залом. Мы получили выводы экспертов и заказали изготовление проекта, но его делали очень долго. После того, как мы обратились к разработчикам, нам сообщили, что согласно выводам экспертов, есть еще проблемы и с фундаментом здания и проект может значительно подорожать", – говорит Антонина Шпак, директор школы.

Она добавляет, что сейчас решается вопроса о том, как именно провести ремонт в спортивном зале. И какой проект для этого лучше заказать.

Кстати, школа была построена в 1989 году, всего в ней учится 530 детей.

В местном сельсовете нас заверили, что займутся решением проблемы.

"Мы разбираемся в ситуации и постараемся решить все проблемные вопросы, которые связаны со школой и аварийной плитой над спортивным залом. Будем решать эти проблемы", – сообщила нам и. о главы сельсовета Лариса Федоровская.

Напомним, ранее в Харькове разгорелся скандал в одной из местных школ. Так, бывший директор школы заявила, что ее вынудили уволиться по собственному желанию, поскольку она запретила вымогательство в учебном заведении и следом за ней с должностей ушли еще шестеро сотрудников. В свою очередь, чиновники из управления образования утверждают, что директор была просто некомпетентной.

Кроме того, в Кропивницком в одном из автокооперативов города более десятка владельцев гаражей могут лишить членства в организации и найти их помещением новых хозяев. Имеют ли на это право и есть ли шанс вернуть собственность – узнавали журналисты "Сегодня".

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