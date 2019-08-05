В Киевской области выпал снег

В одном из населенных пунктов Киевской области на границе с Житомирской в понедельник, 5 августа, выпал снег. Об этом сообщил пользователь Facebook Лаврентий Царук, опубликовав фото "побелевшего" леса.
"Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути – хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений", - написал Царук на своей странице в социальной сети.
Впрочем, синоптик Наталья Диденко уточнила, что на самом деле это выпал не снег, а град.
В трендеВ Киевской области выпал снег
"Интересное фото. Но это не снег, это град. Град – это также ливневые осадки, но твердые", – отметила синоптик в Facebook.
Отметим, что на минувших выходных мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.
Вместе с тем, 6-8 августа местами в Киевской области ожидается повышенная пожарная опасность.
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