Один из пользователей Facebook сообщил о снеге, однако синоптики говорят, что это на самом деле только град

Фото: Лаврентий Царук/Facebook

В Киевской области выпал снег https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-05T15:45:00+03:00 Другие новости Один из пользователей Facebook сообщил о снеге, однако синоптики говорят, что это на самом деле только град

В одном из населенных пунктов Киевской области на границе с Житомирской в понедельник, 5 августа, выпал снег. Об этом сообщил пользователь Facebook Лаврентий Царук, опубликовав фото "побелевшего" леса.

"Пару часов возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится! В нашей семье мы давно уже пересматриваем свое отношение к пластику, отходам, грамотному и рациональному использованию природных ресурсов. Мы лишь в начале пути – хвалиться пока особо нечем, но я хочу, чтобы это фото и у вас посеяло зерно мыслей о спасении и сохранении нашей планеты для будущих поколений", - написал Царук на своей странице в социальной сети.

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Впрочем, синоптик Наталья Диденко уточнила, что на самом деле это выпал не снег, а град.

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"Интересное фото. Но это не снег, это град. Град – это также ливневые осадки, но твердые", – отметила синоптик в Facebook.

Отметим, что на минувших выходных мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

Вместе с тем, 6-8 августа местами в Киевской области ожидается повышенная пожарная опасность.

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