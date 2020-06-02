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В Киевской области выпал снег (видео)

2 июня, 14:36

Наталья Руда Наталья Руда

Необычное для лета явление наблюдали в Демидове

В селе Демидов, которое расположено в Вышгородском районе Киевской области, во вторник, 2 июня, выпал снег. Об этом сообщается в Telegram-канале Kievmap.

"В поселке Демидов 2 июня выпал снег. Шел около 10 минут. Самое время играть в снежки", – говорится в сообщении канала, где также опубликовано видео.

Видео: KIEVMAP

Напомним, что в столице завершилась календарная весна, однако метеорологическое лето пока что не наступило.

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Отметим, минувший месяц в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха мая в столице составляла +12,4 °С, что на 2,8 °С ниже климатической нормы. Холоднее всего в Киеве было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 °С, а теплее всего – 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,6 °С.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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погода снег киевская область погода в Киеве

Источник: Сегодня

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