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В Киевской области за сутки выявили 24 случая коронавируса: подробности

8 апреля, 12:51

Наталья Руда

За сутки больше всего заразившихся выявлены в Киево-Святошинском районе

В Киевской области число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки возросло на 24 человека и по состоянию на утро 8 апреля составляет 121. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Новые случаи выявлены:

  • 2 – в Обуховском районе (всего 33 случая);
  • 7 – в Киево-Святошинском районе (всего 30 случаев);
  • 2 – в Броварском районе (всего 4 случая – по 2 в Зазимье и Княжичах);
  • 1 – в Макаровском районе (всего 2 случая);
  • 1 – в Борисполе (всего уже 8 случаев);
  • первый случай зафиксирован в Бородянке;
  • первый случай зафиксирован в Василькове;
  • первый случай в селе Пристромы Переяслав-Хмельницкого района;
  • 1 – в Броварах (всего 4 случая);
  • 6 – в Ирпене (всего 9 случаев);
  • 1 – в Фастове (всего 3 случая).

Из 121 случая инфицирования семь случаев – у детей: 3 – в Козине; 1 – в Лесниках; 1 – в Гатном; 1 – в Борисполе; 1 – в Ирпене.

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По возрасту заболевших:

В тренде
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
  • 0-10 лет – 5,8%;
  • 11-20 лет – 1,6%;
  • 21-30 лет – 13.2%;
  • 31-40 лет – 19%;
  • 41-50 лет – 27,3%;
  • 51-60 лет – 22,3%;
  • 61-70 лет – 6,6%;
  • 70 лет – 4,2%.

Всего выздоровели 4 человека, пять человек умерли. За минувшие сутки новых летальных случаев нет. Подозрение на заражение есть у 475 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (111) и Обуховском (77) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.

Напомним, в Белой Церкви 7 апреля женщина из Ирпеня, у которой подтвердился коронавирус, родила здорового малыша.

Также мы писали, что коронавирусом заразился двухмесячный ребенок народного депутата Анны Скороход:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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