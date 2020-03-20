В Киевской области заметили попугая, который любит сало и агрессивен к котам

Попугай Крамера удрал от своих хозяев и живет на улице

В Киевской области заметили попугая, который с лета 2017 года живет на улице. Попугай Крамера удрал от своих хозяев и живет на улице. Птичка сумела пережить зиму и уже залетает в сады к местным жителям, чтобы подкрепиться угощениями. Фото птицы вчера, 19 марта, опубликовала Лариса Гамчук в группе Птицы Украины.

"Попугай удачно пережил еще одну зиму. Напоминаю, что он поселился на улице летом 2017 года, успешно адаптировался и прекрасно себя чувствует. Любит печенье и сало. Стал более дружелюбным. В этом году он проявляет агрессию только к котам. Когда видит опасность – громко кричит. Любит комплименты. Вчера купался в миске с чистой водой в моем саду. Других изменений не наблюдаю. Тем, кто узнал нашего яркого жителя, прошу не сообщать адрес, чтобы обеспечить ему безопасность", – написала в социальной сети Лариса Гамчук.

По словам женщины, попугай любит яблоки, печенье и даже сырое не соленое сало.

В Киевском зоопарке говорят, что попугаи данного вида вполне могут прижиться в наших условиях.

"Индийский кольчатый попугай или попугай Крамера имеет достаточно много подвидов. Больше всего попугаев этого вида обитает в Турции. Они даже могут облетать Черное море. То, что попугай живет на Киевщине – это конечно интересно, но совсем не аномально, учитывая теперешние зимы. Попугай питается всем, что есть в фруктовых садах. Они абсолютно всеядны и находят корм на фруктовых деревьях. Такие попугаи могут выдерживать мороз до минус 15 градусов, но при обязательном наличии теплого укрытия, поскольку от мороза есть опасность отморозить лапки", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке. В тренде Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Напомним, в американском штате Теннесси болтливый попугай по кличке Луи предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели.

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