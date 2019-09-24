В киевской школе появилась необычная столовая – фото

Реклама

В столичной школе №240 открыли современную столовую, которая больше напоминает городское кафе. Здесь провели ремонт, закупили новую мебель и освещение, а также установили новую линию раздачи, сообщили в департаменте образования и науки КГГА.

"Дизайн столовой – в эко-стиле: преобладают цвета ярко-зеленых и желтых оттенков. Столовую разделили на четыре зоны декоративными панелями из исландского мха, который положительно влияет на состояние здоровья, тонизируя и очищая воздух от токсинов. Помещение столовой декорировано колоннами из натурального дерева", – рассказали в департаменте.

Школьники от новой столовой – в восторге.

"Эмоций не сдерживает никто: "Круто! Классно! Необычно! Очень нравится! Это не столовая – это ресторан!" Так сегодня говорят дети, глаза которых переполнены радостью", – рассказали в школе.

Кроме современной столовой, учеников порадовало и новое меню, которое они могут выбирать самостоятельно, поскольку школа присоединилась к проекту мультипрофильного питания.

"Дети имеют возможность выбирать еду по своему усмотрению из нескольких блюд: 2-3 вида мяса и гарниров, фрукты, овощные салаты и нарезка, вкусные сырники и блины, а также разнообразные напитки", – сообщили в департаменте.

Финансирование ремонта прошло за счет проекта "Общественный бюджет-2019": школа стала победителем с инициативой "Современной школе современную столовую" и получила на ее реализацию чуть более миллиона гривен. Также в учебном заведении реализуют еще одну инициативу, которая победила в конкурсе: на реализацию предложения "Новая техника для современного актового зала" из горбюджета выделили еще миллион гривен.

Как сообщалось, в школах Киева в 2019 году будет немало нововведений. В частности, в первом учебном полугодии планируется расширить границы пилотного проекта мультипрофильного питания. Сейчас возможность выбрать 2-3 меню есть у учеников 41% школ Печерского района, который стал первым, где дети сами начали выбирать, что им есть.

Сейчас уже начали реализацию проекта мультипрофильного питания во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также четырех школах Деснянского (№ 189, 212, 238, 250), пяти – Оболонского (№ 29, 210, 240, 252, 285) и в четырех – Святошинского (№ 162, 140, 203, 235) районов.

Ранее "Сегодня" прогулялись по самым старым школам Киева, где ранее учились жены поэтов, дети президентов и мэров.

Отметим, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама