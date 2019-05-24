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В киевской школе танцев женщины с пышными формами танцуют танго, латину и балет

24 мая, 13:03

Самой старшей танцовщице в школе 66 лет


В столице работает школа танцев для женщин с пышными формами. Еще несколько лет назад они стеснялись танцевать даже дома, а теперь покоряют большую сцену. Журналисты "Сегодня" посмотрели на пышные па.

В школе зажигательное танго, страстную латину и даже элементы классического балета исполняют все, даже кто весит более 100 кг. Они умело двигают бедрами, высоко поднимают ноги и с огоньком в глазах. Большинство девушек – без танцевального прошлого и с кучей комплексов.

Киевлянка Ольга Король узнала о танцевальном коллективе из соцсетей, решила попробовать и в результате осталась заниматься.

"Появляется пластика в движениях, походка очень меняется. Чувствуете себя, знаете, - ну я это могу, и я тоже так неплохо танцую вообще. Меняются девочки, которые к нам приходят, раскрываются", – говорит 41-летняя Король. 

Так, танцы кардинально изменили внешность 43-летней Елены Кайдаш. За два года женщина похудела на 40 килограммов и теперь танцует везде.

"В моем понимании, женщина и танцы – это одно и то же. Она как раз через танец выплескивает все свои эмоции после работы – усталость. И именно как раз на танцы можно эту эмоцию выплеснуть", – отметила Кайдаш.

Основательница школы Дарья Головко признается, что, занимаясь танцами, все больше девушек полюбили свое телосложение. Головко всю жизнь танцевала и, даже набрав лишний вес, так и не смогла порвать с танцами. Поэтому влюбила в свое искусство уже 70 девушек с пышными формами.

"Есть девочки, которым действительно это нужно, нужно меняться и нужно понять, что она красива, женственна, сексуальная и она действительно может быть счастливой в любом весе. Мы меняем внутреннюю часть человека, мы даем веру в себя", – подчеркнула Головко.

Самой молодой танцовщице в школе – 21 год, самой старшей – 66. И все они счастливы со своими параметрами и весом.

Ранее мы писали, что в Киеве пышных девушек и женщин приглашают заниматься танцами на пилоне.


Также в Черкассах 60-летняя Людмила Шевченко ломает все стереотипы о зрелом возрасте, показывая невероятные трюки на пилоне. В местной денс-студии врач работает на высоте под потолком, а еще садится на шпагат легче, чем молодые танцовщицы.

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Тег Киев, танцы, пышные формы

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