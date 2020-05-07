В киевской школе запустили енота в космос (фото)

Пока киевские школы закрыты на карантин, в одной из них появился яркий мурал в виде енота, который на фоне нашей галактики читает книгу про науку. Рисунок сделал известный киевский художник Виталий Гидеван.

Мурал с умным енотом появился в школе №135 на улице Михаила Коцюбинского, недалеко от станции метро "Университет".

"Енот вместе со школьниками изучает звездное небо. Они уже на грани открытия новой планеты. А еще в их планах – покорить космос и найти другие разумные миры", – написал на своей странице в социальных сетях Виталий Гидеван.

Енот с книжкой появился на третьем этаже помещения школы.

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"На этом этаже расположены кабинеты физики, химии и другие классы. Умный енот поселился на стене между двумя классами. На работу потратил два дня. Кроме енота, который читает книгу "Наука", на рисунке изображено восемь планет. Думаю, рисунок понравится ученикам школы, когда они вернутся в ее стены после завершения карантина. Думаю, что новые рисунки появятся и в других школах Киева при поддержке Освітній Хаб – EduHub.in.ua", – говорит Виталий Гидеван.

Ранее мы писали, что стены детского садика на Софиевской Борщаговке постепенно превращаются в настоящий арт-объект. Виталий Гидеван нарисовал тут уже около 10 своих рисунков. Тут есть сказочный единорог, черепаха, заяц, которого спасает от пожара девочка Алиса, и кот, который спрятался в коробке с цветами.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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