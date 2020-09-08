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В Киевсовете COVID-19 заболел еще один депутат

8 сентября, 12:04

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам Будилова, он сейчас чувствует себя хорошо

В Киевском городском совете обнаружили еще один случай COVID-19 – инфекцию подхватил депутат Михаил Будилов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам больной.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет", - написал он.

По словам депутата, он решил сделать тест после того, как почувствовал, что не отличает вкусы и запахи. Он отметил, что подхватил инфекцию, несмотря на то, что пытался регулярно дезинфицировать руки и использовал индивидуальные средства защиты.

"Сразу сообщил семейному врачу, передал всю информацию. Пока буду работать дистанционно", – добавил Будилов.

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Напомним, что ранее коронавирус обнаружили еще у одного депутата Киевсовета – инфицированным оказался Константин Яловой.

Также мы писали, что зараженным коронавирусом может оказаться и секретарь совета – Владимир Прокопив. Его первый тест дал позитивный результат.

Больше о ситуации с коронавирусом в Украине смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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