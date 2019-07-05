В Кирилловской церкви в Киеве начали реставрировать настенную живопись: фото

Реставраторы трудятся в северной части хоров и в северо-западной части купола древнего храма

Фото: Вадим Кириленко/Facebook.

В легендарной Кирилловской церкви (памятник архитектуры ХІІ века) начались реставрационные работы настенной живописи.























Реставраторы трудятся в северной части хоров и в северо-западной части купола древнего храма. На стенах заметны трещины, ведь последняя реставрация тут проводилась в 1973 году.

Ранее мы сообщали, что в здании Художественного музея Украины на ул. Грушевского завершилась первая очередь реставрации. "Сегодня" посетила сокровищницу украинского искусства и узнала, что там изменилось и что еще будут реставрировать в здании.

Напомним, что в Андреевской церкви в Киеве завершают реставрацию надпрестольной сени. При этом церковь пока что работает только как смотровая площадка. В храме продолжается беспрецедентная реставрация – восстанавливают буквально каждый сантиметр – от фасадов до старинных икон. Приостанавливать работы после того, как было принято решение о передаче церкви в пользование Константинополю не будут. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем. С 2001 года, согласно постановлению Кабмина, передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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